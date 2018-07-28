إنقاذ شابين والبحث عن ثالث في بحيرة طبرية

طبرية- وطن: واصل طواقم الإنقاذ البحث عن شاب بالعشرينات من عمره من مدينة عرابة، والذي فقد مساء اليوم السبت، في بحيرة طبرية، حيث دخل مياه البحيرة برفقة شابين تم تخليصهما وإنقاذهما بحالة وصفقت بالمتوسطة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه مساء اليوم تعرض 3 شبان من عرابة للغرق عندما دخلوا للسباحة في بحيرة طبرية، وعلى الفور تم استدعاء طواقم الإنقاذ التي نجحت بتخليص وإنقاذ شاب من الغرق، بينما شاب آخر نجح بالوصول للشاطئ بقواه الذاتية وهو بحالة متوسطة، بينما تواصل طواقم الإنقاذ البحث عن شاب ثالث.