فيديو | مظاهرة أمام مقر المقاطعة في رام الله رفضا للاعتقال السياسي

رام الله- وطن: تظاهر مواطنون وأعضاء من حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، مساء اليوم، امام مقر المقاطعة في رام الله رفضا للاعتقال السياسي، وسط انتشار أمني مكثف.

وتحت عنوان "أرفعوا العقوبات"، و"الحرية للمعتقلين السياسيين... مستمرون رغم سياسة تكميم الأفواه"، أقيمت التظاهرة، حيث رفع المشاركون فيها لافتات تندد بالاعتقال السياسي، خاصة بعد اعتقال الأمن الفلسطيني ثلاثة من أعضاء الحراك.

وطالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الأجهزة الأمنية الإفراج عن الصحافيين والنشطاء الذي تم اعتقالهم وملاحقتهم على خلفية نشاطهم وحراكهم الداعي لرفع العقوبات عن قطاع غزة.

وذكر أعضاء في حراك "ارفعوا العقوبات عن غزة"، على موقع "فيسبوك" أن الأجهزة الأمنية تواصل اعتقال كل من: خريج الهندسة إبراهيم المصري، المعتقل لدى أجهزة الأمن في نابلس منذ 10 أيام. والصحافي حذيفة أبو جاموس، معتقل في رام الله منذ ستة أيام، والصحافي إياد الرفاعي الذي أفرج عنه قبل نحو ساعة من بدء الوقفة الاحتجاجية.