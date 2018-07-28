الدفاع الروسية: قواتنا دمرت طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، السبت، أنها قامت بتدمير طائرة بدون طيار اقتربت من قاعدة حميميم السورية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية عدم وقوع ضحايا أو أضرار إثر تدمير القوات الجوية الروسية لطائرة من دون طيار اقتربت من القاعدة الجوية.

كانت قاعدة "حميميم" الروسية، في اللاذقية، غرب سوريا، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين دون طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها، في 21 يوليو/تموز الجاري، أن المسلحين يستمرون في نشر الطائرات دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية في سوريا.

وقالت الوزارة إن "المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يرفضون دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا والسلطات السورية".

وأضافت أنه تم "رصد وتدمير طائرة مسيرة أطلقت من مناطق يسيطر عليها المسلحون قرب قاعدة حميميم الجوية".

(سبوتنيك)