صور .. ليلة جديدة من العدوان على كوبر

رام الله - وطن: شهدت بلدة كوبر ليلة جديدة من عدوان الاحتلال، الذي اقتحمها ليلة امس وشن حملات مداهمة وتفتيش واعتقال وتخريب.

وقالت مصادر محلية لوطن للانباء ان جيش الاحتلال شن حملة مداهمات واعتقالات تخللها تخريب ممتلكات المواطنين ومنازلهم كما تم مصادرة مركبة ودراجة.

واوضحت المصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان هم ميلاد البرغوثي ويحيى عامريه وقيس البرغوثي ومحمود القطاوي.

وتشن قوات الاحتلال منذ ايام حملة اقتحامات متتالية على بلدة كوبر، كما تقيم حاجزا على مدخل البلدة، بعد العملية التي نفذها الشاب محمد طارق في مستوطنة ادم وقتل خلالها مستوطن.