صور .. عهد التميمي: المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال

رام الله - وطن: قالت الفتاة عهد التميمي عقب الافراج عنها من سجون الاحتلال صباح اليوم الاحد ان المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال.

وقالت عهد في كلمة مقتضبة جدا من امام منزل الشهيد عز الدين التميمي في بلدة النبي صالح ان المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال، شاكرة كل من وقف معها ومع الاسيرات في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال افرجت صباح اليوم عن الفتاة عهد التميمي 17 عاما، ووالدتها ناريمان، بعد أن قبعتا 8 أشهر في السجن بتهمة إعاقة عمل ومهاجمة جنود الاحتلال .

وقال مواطنون انهم شاهدوا الأسيرة ووالدتها تخرجان من سجن "الشارون" الإسرائيلي بسيارة جيب عسكرية، ولكنها لم تتوقف عند الحاجز، وسط حالة ترقب من قبل المستقبلين الذين اعتبروا تصرف الاحتلال "تلاعبا بالمشاعر".

وتوجه المواطنون الذين كانوا ينتظرون عهد ووالدتها والطواقم الصحفية عند حاجز رنتيس الى بلدة النبي صالح .

ومنذ ساعات الصباح الباكر تجمهر عشرات المواطنين والصحفيين لاستقبال عهد ووالدتها .

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت التميمي في 19 ديسمبر 2017، لتعتقل فيما بعد والدتها ناريمان التي سيبق لها ان اعتقلت 5 مرات في سجون الاحتلال.