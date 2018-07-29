القواسمي لوطن: وفد فتح يصل مصر اليوم للقاء المخابرات المصرية

رام الله - وطن: توجه وفد من حركة فتح برئاسة عضو لجنتها المركزية عزام الاحمد، الى القاهرة من اجل تسليم المخابرات المصرية رد الحركة على الاقتراحات المصرية التي قدمتها من اجل المصالحة.

وقال الناطق باسم الحركة اسامة القواسمي لوطن للانباء ان الوفد المتجه الى القاهرة يحمل معه ردا واضحا من الحركة حول المقترحات المصرية المتعلقة باليات تنفيذ اتفاق القاهرة اكتوبر 2017 و2011.

وقال القواسمي ان فتح تؤكد ان الردود لا تحمل اي شيء جديد خارج اطار الاتفاق الموقع مع حركة حماس برعاية مصرية.

ويتكون الوفد من حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وروحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، واللواء ماجد فرج مدير عام المخابرات العامة.

وشدد القواسمي حرص فتح على انجاح الجهد المصري الذي ينصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا، لافتا الى اننا لانتوجه الى حوارات جديدة ولا اتفاق جديد، وكل ما بحثناه هو اليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.

واوضح القواسمي ان وفد حركة فتح سيلتقي مع المخابرات المصرية اليوم الاحد.