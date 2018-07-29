النواب العرب يدرسون الاستقالة الجماعية من الكنيست

رام الله - وطن: ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن أعضاء الكنيست العرب، من القائمة العربية المشتركة، يدرسون الاستقالة الجماعية من الكنيست.

وقالت الصحيفة العبرية، إن هذه الاستقالة تأتي بعد يوم من استقالة العضو العربي، زهير بهلول، وذلك احتجاجا على قانون القومية.

يشار الى أن قانون القومية، الذي تم المصادقة عليه مؤخرا بالكنيست، يؤكد على أن إسرائيل هي دولة يهودية، ودولة الشعب اليهودي، ولا يعترف باللغة العربية كلغة رسمية بالدولة.