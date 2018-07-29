بنك الإسكان يرعى حفل تكريم طلبة الثانوية العامة في قرية نزلة عيسى

طولكرم- وطن: برعاية بنك الإسكان – فروع فلسطين وبالتنسيق مع مجلس قروي نزلة عيسى، تم تكريم الناجحين من طلبة الثانوية العامة في القرية وبحضور كل من رئيس وأعضاء المجلس وممثلي عن مديرية التربية والتعليم، وممثلي عن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأهلية، أعضاء البلديات والمجالس القروية المجاورة، وعبد الفتاح البرقة مدير فرع البنك في طولكرم، وكافة المعلمين والمشرفين في مدارس القرية، وجمع غفير من الأهالي والطلبة.

هذا وقد رحب رئيس المجلس أحمد الأسعد بالحضور، وهنأ الخريجين متمنياً لهم حياة غفيرة بالنجاح والإبداع، كما وتقدم بالشكر لبنك الإسكان على تبرعهم ودعمهم المتواصل للمسيرة التعليمية، داعياً مؤسساتنا الخاصة لتسليط دعمها على الجيل القادم لرفع المستوى التعليمي والثقافي.

وقد تخلل الحفل عدد من الفقرات المنوعة التي قدمها أبناء القرية والتي نالت إعجاب الحضور والمسؤولين، وتم تقديم الشهادات والجوائز، وقد انتهى الحفل وسط أجواء من الفرحة بين أولياء الطلبة والحضور.

وقد جاءت هذه الرعاية حرصاً من بنك الإسكان الدائم على دعم النشاطات التعليمية في كافة أرجاء الوطن، وتشجيعاً للطلبة على تحقيق أعلى الدرجات التعليمية، ولتعزيز رؤية تنموية منبثقة من مفهوم التنمية المستدامة وروح المسؤولية في عدة مجالات، وتأكيداً على دور البنك في دعم الأنشطة التي تقوم بها المؤسسات المحلية والبلديات والمجالس القروية لخدمة مواطنيها.