صور | الآلاف في غزة يتظاهرون ضد تقليصات الأونروا

غزة- وطن: نظمت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام مقر الاونروا بغزة، دعا لها المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين بمشاركة اتحاد موظفي الوكالة والمجلس المركزي لأولياء الأمور واللجنة المشتركة وذلك رفضاً لما تقوم به الاونروا من مجزرة بحق اللاجئين من وقف لبعض الخدمات وتقليصات لخدمات أخرى وفصل للموظفين.

وفي كلمته عن اللجان الشعبية للاجئين قال د. عاطف أبو حمادة إن "سياسة العقاب الجماعي لا زالت ماضية من قبل الإدارة الأمريكية والإسرائيلية وقد تجلى ذلك في الحصار الغاشم من إغلاق للمعابر وفصول المؤامرة مستمرة على شعبنا المناضل من أجل تمرير ما يسمى بصفقة القرن والتي تشكل عدواناً وانتقاصاً من الحقوق الثابتة والمشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها العودة للمدن والقرى التي شردوا منها عام 1948م".

وقال "الآن تجري محاولة لشطب حق العودة من خلال شطب ركائز قضية اللاجئين وتصفية الاونروا التي أنشئت بقرار دولي (302) لإغاثة وتشغيل اللاجئين حتى العودة إلى ديارهم عملاً بالقرار 194".

وأكد على أن هذه المخاطر التي تهدد قضية اللاجئين والاونروا تستدعي مساندة اللجان الشعبية للاجئين لمطالب موظفي الاونروا والتحذير من خطورة ما أقدمت عليه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة من إجراءات مست حياة المئات من الموظفين، وتجسدت في وقف 956 موظفاً على برنامج الطوارئ، وعدم تسديد بدل الإيجار للاجئين القادمين من سوريا واليمن وليبيا، وعدم فتح باب التوظيف للمعلمين الجدد.

وقال إن "ما يجري هو تسخير للازمة المالية لتمرير محاولات إنهاء دور الوكالة، انسجاماً مع رغبة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية".

وأكد على أن كافة شرائح الشعب الفلسطيني ومكوناته الوطنية والشعبية والأهلية لن تسمح بالمساس بالوكالة ولا بحقوق اللاجئين وتعتبر أي إجراءات من إدارة الاونروا من شأنها التأثير على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين تحت مبرر الأزمة المالية مرفوضة.

وأكد على دور منظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شئون اللاجئين في الاجتماع المزمع عقده اليوم في القاهرة ضمن مؤتمر المشرفين للدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

كما أكد على "استمرار التحركات الشعبية والفعاليات الوطنية نصرة للإخوة الموظفين في وكالة الغوث حتى انتهاء كافة الإجراءات بحقهم وإلزام الاونروا بما أنشئت من أجله وهو غوث وتشغيل اللاجئين".

وأكد على ضرورة بدء العام الدراسي بشكل طبيعي وفي الموعد المحدد وبالتشكيل المدرسي المعروف 39.9% المتفق عليه.

وفى لقاء خاص مع د . مازن ابوزيد رئيس اللجنة الشعبية للاجئين بخان يونس قال حضرنا اليوم للتأكيد على موقفنا الثابت منذ بداية الازمة اننا بدائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية للاجئين بمخيمات قطاع غزة ضد تقليصات الاونروا وضد المساس بأى موظف، ومع بقاء واستمرار عمل الاونروا حتى تحل قضيتنا الحل العادل الذى نريده وليس الحل الأمريكى الإسرائيلي ، وأضاف سنواصل فعالياتنا لحين تراجع الأونروا عن قراراتها.