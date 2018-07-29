الأوقاف تعلن موعد سفر الحجاج

رام الله- وطن: أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، عن انتهاء اجراءات سفر حجاج دولة فلسطين لمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أن رحلات حجاج الضفة ستبدأ في 6 أغسطس المقبل، أما غزة فقبل ذلك بيوم واحد.

وقال ادعيس في بيان صحفي اليوم الأحد، إن سفر حجاج الضفة سيكون على ثلاث دفعات في 6/7/9 من أغسطس المقبل عبر معبر الكرامة باتجاه الديار الحجازية.

وأضاف أن موعد سفر حجاج غزة سيكون ابتداء من تاريخ 5-8-2018، ويستمر حتى 8-8-2018، ولمدة أربع أيام، عبر مطار القاهرة الدولي لمطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.

وأوضح أنه تم توقيع اتفاقية ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية والمصرية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية بواقع ثلاث رحلات في اليوم.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على ترتيب سفر حجاج غزة عبر الأراضي المصرية، مؤكدًا أن مصر قدمت بالفعل تسهيلات استثنائية لتيسير سفر حجاج غزة.

وبين أن الوزارة بدأت هذا العام العمل بموسم الحج مبكرًا، واتفقت على كافة الترتيبات الخاصة بالموسم بما يتناسب مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.