الاحتلال يواصل اعتقال فنانين ايطاليين رسموا صورة عهد التميمي على جدار الفصل العنصري

بيت لحم- وطن: تواصل سلطات الاحتلال، اعتقال ثلاثة أشخاص من ضمنهم إيطاليين وفلسطيني، منذ يوم السبت، بينما كانوا يرسمون جدارية كبيرة للأسيرة عهد التميمي، على جدار الفصل العنصري بالقرب من مدينة بيت لحم.

وكان واحد من الرسامين الإيطاليين، الذي اشتهر بجدارياته الواقعية لسياسيين ونشطاء، أغوستينو شيروين، نشر صورة لمركية سلطات الاحتلال مرفقة برسالة تقول "نحن في الاعتقال في بيت لحم من قبل الجيش الإسرائيلي، لمن يستطيع مساعدتنا أرجوكم حاولوا".

وحول الرسوم الأخرى على جدار الفصل العنصري، تحمل معظم الجداريات المرسومة طابعاً سياسياً.