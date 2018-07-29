رام الله | السجن والغرامة لشخصين خرقا القانون برقص "كيكي"

رام الله- وطن: أعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، إدانة شخصين بتحمة الرقص خارج المركبة، المعروفة برقصة "تحدي كيكي".

وانتشرت رقصة تحدي "كيكي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في شتى دول العالم، بحيث يترجل الشخص من المركبة التي تسير بسرعة بطيئة ويقوم بالرقص وسط الشارع، مما يعرض حياته وحياة الأخرين للخطر والتسبب بحوادث السير.

وذكرت نيابة مكافحة الجرائم المرورية في بيان وصل وطن، أنه في اطار اجراءات الملاحقة القضائية التي تتولاها نيابة مكافحة الجرائم المرورية وفق تعليمات المستشار احمد براك، أصدرت محكمة صلح رام الله اليوم الاحد بهيئتين مختلفتين حكمين بحق متهمين قاما بالرقص خارج المركبة بحيث قضى الاول بالسجن الفعلي لمدة شهرين على المتهم (م.ف) وقضى الثاني بالغرامة 180 دينار والحرمان من الرخصة بحق المتهم (ع.س).

يذكر بأن نيابة مكافحة الجرائم المرورية كانت قد حذرت المواطنين من السابق من القيام بتحدي (الرقص) خارج المركبة لانطباق وصف جرم قيادة المركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر خلافاً للمادة 98 على هذه الممارسات والسلوكيات المرورية المرفوضة.