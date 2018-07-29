دراسة تؤكد: النظارة لها علاقة بالذكاء

وطن- وكالات: كشفت دراسة بريطانية حديثة أجريت في جامعة إدنبرة، أن من يرتدون النظارات أكثر ذكاء من غيرهم.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فقد اعتمدت الدراسة على بيانات جينية لأكثر من 300 ألف شخص، والتي أظهرت صلة وثيقة بين الوظائف المعرفية لدى الإنسان وعوامل صحية مثل البصر وارتفاع ضغط الدم وطول العمر.

وكشفت عملية المقارنة، أن الأشخاص الأكثر ذكاء في عينة الدراسة، كانوا أكثر عرضة بنسبة 30% لجينات تؤكد الحاجة لارتداء نظارات طبية.

وفي السياق ذاته، وجد الكشف الطبي أن لجودة الوظائف المعرفية لدى الإنسان تأثيراً إيجابياً أمام عدد من الأمراض الخطيرة مثل سرطان الرئة والذبحة الصدرية والاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى أن هذا التأثير ليس مفصلياً، فهو يساهم بشكل طفيف فقط، إذ لا يعني قصر النظر الذكاء بالضرورة، كما أن من يتمتع بوظائف معرفية جيدة ليس في مأمن من المتاعب الصحية.

ويقول مشككون في جدوى هذا النوع من الدراسات إن الذكاء ليس أمراً دقيقاً وواضح المعالم حتى يكون بوسع العلماء أن يقيسوه، فهو أمر نسبي كما أن دراسة الذكاء بالاستناد إلى الحمض النووي قد يؤدي إلى ما يوصف بـ"العلم العرقي".

وكان المحامي الأميركي هيرفي سولفيس قال في وقت سابق، إن ارتداء المتهمين للنظارات أثناء المحاكمة يلطف مظهرهم ويساعد على تبرئتهم مما نُسب إليهم.