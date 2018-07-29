الاحتلال يخطط لإنشاء مركز ثقافي للمستوطنين في سلوان

القدس- وطن: قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن وزارتي القدس والثقافة في حكومة الاحتلال تخططان لإقامة مركز تربوي ثقافي في مبنى للمستوطنين ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وبحسب الصحيفة فإن الاحتلال سيدفع حوالي (4.5 مليون شيكل) لتمويل المشروع، وسيخصص المركز للمستوطنين القادمين من اليمن للسكن في دولة الاحتلال.

وسيقام المركز في كنيس قديم ببلدة سلوان في حي إستيطاني أنشأه مستوطنون قادمون من اليمن في أواخر القرن التاسع عشر بحسب زعم الصحيفة، وحديثاً في عام 2015 عاد المستوطنون للسكن في الحي بعد طرد عائلات مقدسية سكنت الحي لعشرات السنوات.