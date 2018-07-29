14 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات وطائرات حارقة

القدس- وطن: اندلع منذ صباح اليوم الأحد، 14 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات وطائرات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وقال موقع 0404 العبري، إن 14 حريقًا اندلعت في مستوطنات الغلاف بفعل بالونات وطائرات حارقة أطلقت من غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريقين كبيرين في منطقة وادي حنون في "موشاف تكوماه" وحريق آخر في مستوطنة العين الثالثة.

فيما اندلع حريق في منطقة "موشاف مليلوت" في النقب، بالتزامن مع حريق كبير في مستوطنة "بئيري"، كما اندلع حريق آخر في موقع "ناحل عوز".

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق آلاف الدونمات.

وما زال جيش الاحتلال يحاول إيجاد حل لهذا السلوب واستخدم مؤخرا منظومة ليزرية لتتبع الطائرات والبالونات في الجو ومن ثم إسقاطها، لكنه فشل في الحد منها.