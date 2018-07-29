داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاثنين

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، اليوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غدًا الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن السفر غدًا سيكون للحافلة المرجعة من عمل اليوم، والحافلتين الرابعة والخامسة من كشف يوم الأربعاء الماضي الموافق 25/7.

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 7:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح 80 يومًا منذ بدء العام الجاري، وأغلقته 126، فيما ينتظر نحو 30 ألف فلسطيني من القطاع السفر لحاجات إنسانية ماسة.

وشهد عمل المعبر تحسنًا ملحوظًا منذ منتصف مايو الماضي، إذ باتت السلطات المصرية تفتحه بشكل شبه يومي.

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