البرتغال يحصد لقب أوروبا للشباب

وطن- وكالات: تُوج المنتخب البرتغالي للشباب بلقب بطولة الأمم الأوروبية للشباب دون 19 عاماً، إثر فوزه المثير على إيطاليا برباعية مقابل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية الماراثونية التي شهدها ملعب "أوما إس بي" بمدينة سينايوكي الفنلندية.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، تقدم المنتخب البرتغالي بهدف أول بعد دقيقة من بداية النصف الثاني بقدم جواو فيليبي، إثر تسديدة خدعت الحارس أليساندرو بليزاري وسكنت الشباك، ثم ضاعف ترينكو فرانسيسكو النتيجة للبرتغاليين في الدقيقة 72، ليظن الجميع أن البطولة في طريقها لـ "الملاحين".

إلا أن لاعبي "الآتزوري" كان لهم رأي آخر، حيث تمكنوا من تذليل الفارق أولاً بالدقيقة 75 عبر مويس كين، قبل أن يعود اللاعب الأسمر ويهز الشباك مجدداً بهدف ثان له ولإيطاليا بعدها بدقيقة فقط.

وفشل الفريقان في الوصول للشباك خلال ما تبقى من أحداث الشوط الثاني، ليحتكما لشوطين إضافيين.

وتجلت كل فصول إثارة كرة القدم في الشوطين الإضافيين، حيث وضع جواو فيليبي البرتغال في المقدمة بهدف ثالث، وثاني له، قبل دقيقة من نهاية الشوط الإضافي الأول.

ولكن رد الطليان جاء بعد 4 دقائق من بداية الشوط الإضافي الثاني عندما تمكن جيانلوكا سكاماكا من تسجيل الهدف الثالث، ولم تكد تمر سوى دقيقة واحدة فقط حتى منح بيدرو كورييا الهدف الرابع للبرتغال وهدف البطولة.

وبهذا الانتصار الدرامي، يعود المنتخب البرتغالي لمنصات التتويج بعد غياب 19 عاماً، رافعاً البطولة الرابعة له بعد أعوام (1961، و94، و99)، ويعوض إخفاقه في حصد لقب النسخة الماضية عندما سقط في النهائي على يد إنجلترا بهدفين لواحد.

في المقابل، فشل "الآتزوري" في إعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 15 عاماً، ويكتفي بالألقاب الـ 3 التي حققها في (1958، و1966، و2013)

يذكر أن إسبانيا وإنجلترا تتقاسمان الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة برصيد (10 ألقاب)، تليهما فرنسا بثمانية ألقاب.