مشروع روسي لإنتاج حفار غير مسبوق لسطح القمر

وطن: أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، أن المسبار الذي سترسله روسيا إلى القمر يمكن أن يتزود بجهاز يحفر تربة القمر لعمق 4 أمتار.

وأضاف روغوزين أن الخبراء في مركز "سيريوس" للمبتكرين الشباب بصدد تصميم مثل هذا المثقاب القمري. وأوضح أن روسيا تنوي بموجب برنامجها القمري أن ترسل محطة "لونا-22" إلى القمر بحلول عام 2022.

وستزود المحطة بجهاز حفر بمقدوره حفر تربة القمر لمترين فقط. وإذا استطاع الخبراء في مركز "سيريوس" تصنيع مثقاب يحفر لعمق 4 أمتار، فمن المفترض أن تزود به المحطة بعد اختباره على الأرض.

وكشف رئيس مؤسسة "روس كوسموس" عن هذا المشروع أثناء زيارته لمركز "سيريوس" الروسي للمبتكرين الشباب، حيث قال إن الخبراء في المركز يعملون في الوقت الحاضر على تصميم الأقمار الاصطناعية الصغيرة لاستشعار الأرض عن بعد، والتي سيطلقها رواد الفضاء العاملون في المحطة الفضائية الدولية، أو سيتم إطلاقها بصواريخ فضائية روسية.