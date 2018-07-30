وفد من حركة حماس يغادر معبر رفح متوجهاً إلى الأراضي المصرية

رام الله - وطن: توجه وفد من حركة "حماس"، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري؛ من أجل استكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية.

وقال مصدر فلسطيني في معبر رفح البري أن وفد "حماس" يضم سبعة شخصيات يرأسها عضو المكتب السياسي الدكتور خليل الحية، غادر المعبر متوجهاً الى العاصمة المصرية القاهرة.

ويتزامن ذلك مع تواجد وفد قيادي لحركة "فتح" في القاهرة، حيث يضم عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح أعضاء اللجنة المركزية، واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.