نابلس | الحبس 3 أشهر لمدان بقيادة مركبة بسرعة زائدة

نابلس- وطن: أدانت محكمة صلح نابلس بعضوية القاضي رامز مصلح واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة المرور، المتهم (ت.ا) بتهمة قيادة مركبة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر خلافا للمادة 98 بدلالة المادة 104 و111 والسوق بسرعة زائدة خلافا للمادة 50/2 بدلالة المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 حيث تم دمج العقوبات وتنفيذ الأشد والحكم عليه بالحبس ثلاثة أشهر وسحب رخصة القيادة لمدة شهرين.

وجاء الحكم في القضية بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل النيابة العامة الأستاذة لما سلهب.