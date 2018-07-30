الاحتلال يواصل اعتقال 20 متضامناً كانوا على متن سفينة "عودة" لكسر حصار غزة

غزة- وطن: أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن جيش الاحتلال ما يزال يعتقل عشرين متضامناً كانوا على متن سفينة "عودة" التضامنية مع غزة، فيما أطلق سراح متضامنين إسرائيليين بكفالة مالية بعد استجوابهم والتحقيق معهم.

وقال رئيس اللجنة الدولية زاهر بيراوي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، إن محامي تحالف أسطول الحرية في دولة الاحتلال، بدأ اليوم بإجراءات للقاء المتضامنين الذين ما زالوا معتقلين في سجن Givon prison.

وفي سياق متصل، تشهد عدة دول ممن لهم رعايا على متن السفن اليوم فعاليات تضامنية مع قطاع غزة ومع المتضامنين للمطالبة بإطلاق سراح، وللمطالبة برفع الحصار كلياً عن غزة.

واعتدى جيش الاحتلال يوم الأحد على السفن في المياه الدولية وهي في طريقها إلى غزة واعتقل المتضامنين وهم من جنسيات مختلفة وعلى المساعدات الصحية.