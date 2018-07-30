الاحتلال يرحل رسامين إيطاليين بعد اعتقالهما أثناء رسم صورة للتميمي

بيت لحم- وطن: رحلت سلكات الاحتلال، اليوم الإثنين، رساميْن إيطالييْن بعد اعتقالهما السبت المنصرم، في مدينة بيت لحم، أثناء رسم صورة كبيرة الأسيرة المحررة عهد التميمي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، إن الرساميْن "غادرا إسرائيل صباح اليوم بعد اعتقالهما لرسم صورة كبيرة للفتاة عهد التميمي على جدار الفصل في الضفة الغربية".

وأضافت إن السلطات الإسرائيلية "منعتهما من دخول إسرائيل لمدة 10 أعوام".

وكان جيش الاحتلال قد اعتقل الرساميْن يوم السبت، قبل ساعات من الإفراج عن التميمي يوم أمس الأحد.

وبالأمس، أفرجت سلطات الاحتلال عن الرساميْن ولكنها أمهلتهما فترة 72 ساعة لمغادرة البلاد، بعد أن ألغت التأشيرات السياحية التي بحوزتهما، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال قالت إنهما اعتقلا بتهمة "تخريب السياج الأمني".