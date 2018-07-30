حصيلة الاعتقالات فجر اليوم.. الاحتلال اعتقل 28 مواطناً بينهم 4 صحفيين

رام الله- وطن: قال نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين (28) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم أربعة صحفيين.

وبين نادي الأسير في بيانه أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية غالبيتهم من الأسرى المحررين وهم: محسن شريم (55 عاماً)، وبلال مسكاوي (32 عاماً)، ونضال نوفل (39 عاماً)، وفادي حوارني (33 عاماً)، ونور الدين داود (27 عاماً) إضافة إلى خالد وجيه صبري، وشقيقه محمد.

كذلك جرى اعتقال لثمانية مواطنين من بلدتي سلوان والعيسوية في القدس غالبيتهم من القاصرين عرف منهم: علاء العجلوني، ومحمد السلايمة، وآدم الرشق، وأدهم الرشق، وحسام دعنا، ويزن محمد الفروخ.

ومن عدة بلدات وأنحاء في محافظة رام الله والبيرة اعتقل الاحتلال ستة مواطنين بينهم أربعة صحفيين وهم: علاء الريماوي، ومحمد علوان، وقتيبة حمدان، وحسني انجاص، علاوة على وسيم جاد الله، ومعتز أبو رحمة.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة طوباس وهما: خالد صدقي دراغمة، ونصر محمد نصر الله دراغمة.

يُضاف إلى المعتقلين كلاً من: محمد علي المعطي، وعطا الهريمي، وفهد أسعد وجميعهم من محافظة بيت لحم، ومواطن آخر جرى اعتقاله من بلدة دورا في محافظة الخليل وهو شادي رياض الحروب.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس نمر محمد الريماوي (54 عاماً) من محافظة رام الله والبيرة وهو والد الأسير المضرب عن الطعام محمد الريماوي.