سلطات الاحتلال تحرض على الأسرى حتى في استخدام المياه

رام الله- وطن: استنكر مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، التحريض الذى يقوم به وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان على الأسرى من خلال المطالبة بالحد من ساعات استخدام الأسرى لمياه الاستحمام ، تحت مبرر غير صحيح باسراف المياه قصداً من طرفهم.

وقال حمدونة أن هذا التحريض يأتى في سياق التضييق الممنهج - بلا مبرر - على الأسرى في كل مناحى الحياة ، مؤكداً أن هناك عملية استهداف وتنافس غير مسبوق للشخصيات والكتل في الكنيست الاسرائيلى في استهداف الأسرى ، وذلك بتقديم عدد من مقترحات القوانين العنصرية في فترة زمنية قياسية.

وأضاف حمدونة إن الكنيست الاسرائيلى قام بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كالتصويت على مقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، ومناقشة الكنيست الإسرائيلي لاقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، مقابل جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة ، وقانون التغذية القسرية ، ومقترح اقتطاع أموال الأسرى من عائدات الضرائب سابقاً وغيرها بكثير.

وقال إن سلطات الاحتلال تحاول مصادرة المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من خلال تجاوز قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، ونزع حقوقهم الأساسية والانسانية التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، وخاصة اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة، والتعامل معهم كسجناء يرتكبون مخالفات قانونية بهدف تشويه نضالاتهم .

وشدد حمدونة على مكانة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين كطلاب حرية ، استناداً لتوصية الجمعية العامة للأمم المتحدة، التى تقضي بوجوب تضمين جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المعدة من قبل المنظمة، مادة تنص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تعمل الدول على احترام وتأمين ممارسة هذا الحق.