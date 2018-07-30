صور | العثور على جثث متحللة لمصريين في صحراء ليبيا

وطن- وكالات: عثرت السلطات الليبية، على جثث 3 مصريين ملقاة في منطقة صحراوية تبعد عن واحة الجغبوب بنحو 100 كيلو متر.

وعثر على جثث المصريين من قبل أعضاء مكتب "سرايا حرس الحدود" التابع لمصلحة الجمارك في ليبيا، وتم الإبلاغ عنهم في مركز الشرطة بالواحة يوم الجمعة قبل الماضي.

وأكد أحد أفراد قوة مركز شرطة الجغبوب، أن الجثث التي تم العثور عليها للمصريين الثلاثة تعرضت للتآكل نتيجة حرارة الشمس وبدا على أصحابها الموت بسبب الجوع والعطش، نتيجة السير في دروب صحراوية بهدف دخول البلاد بطريقة غير شرعية.