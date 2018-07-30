ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شرق القطاع

غزة- وطن: أصيب ثلاثة مواطنين عصر الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن أحد المصابين وصفت جراحه بالمتوسطة، فيما أصيب شابان آخران برصاص قوات الاحتلال في المناطق السفلية من الجسد، شرق مخيم البريج وسط القطاع.

ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين على طول الحدود الشرقية للقطاع بشكل مباشر، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في مارس الماضي، حيث استشهد نحو 154 مواطنًا وأصيب ما يزيد عن 16 ألفًا آخرين.