14 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة بفعل البالونات الحارقة

غزة- وطن: اندلع منذ صباح اليوم الاثنين، 14 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة" بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وقالت القناة 14 العبرية "إن 14 حريقًا اندلعت في تلك المستوطنات بسبب بالونات حارقة أطلقت من غزة.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، باندلاع حريق في غرفة طعام بالمجلس الإقليمي "أشكول" بعد سقوط بالون حارق فيها وتم السيطرة عليه.

وقال موقع "بحدري حريديم"، إن حريقًا اندلع في مستوطنة "نير عام"، فيما اندلع حريق بالقرب من حظيرة دواجن في منطقة "كيسوفيم" بفعل بالونات حارقة.

وقالت الوسائل العبرية إن بالونًا حارق تسبب بحريقٍ كبير بمنطقة "ناحل جرار" بين مستوطنة "رعيم وبئيري".

وأشارت لاندلع حريق في محمية "كارميا" وفي مستوطنة بمنطقة "إيريز"، بفعل بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة.

وابتكر نشطاء مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة أسلوب إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة باتجاه مستوطنات ومزارع الاحتلال في غلاف غزة، مستفيدين من حركة الرياح، مما تسبب بخسائر كبيرة جراء احتراق آلاف الدونمات.