50 فلسطينياً في الداخل ضحايا حوادث السير منذ مطلع العام الجاري

الناصرة- وطن: لقي 50 فلسطينيا من الداخل، مصرعهم في حوادث السير منذ مطلع العام الجاري 2018، ولغاية أواخر الأسبوع الماضي، حسب معطيات نشرتها جمعية "ضوء أخضر".

وشهدت حوادث الطرق ارتفاعا مقلقا، في الآونة الأخيرة، إذ حيث قُتل خمسة فلسطينيين من أراضي الداخل فيها خلال الأسبوعين الأخيرين فقط.

ويُستدل من المعطيات أنّ 6 أطفال (0-14 عاما) من أبناء فلسطينيي 48 قُتلوا في حوادث الطرق منذ مطلع العام، بينهم طفل يبلغ 10 أعوام لقي مصرعه بتاريخ 25 حزيران/ يونيو 2018 في حادث "ضرب وهرب" في جسر الزرقاء.

وتبين من المعطيات كذلك أن 15 شابا (15-24 عاما) من أبناء فلسطينيي48 لقوا مصارعهم منذ مطلع العام في حوادث الطرق.

ولقي مسنّان (65 عاما وما فوق) من فلسطينيي48 مصرعيهما منذ مطلع العام في حادثي طرق.

وسقط12 عابر سبيل من فلسطينيي48 ضحايا حوادث الطرق منذ مطلع 2018 بينم اثنان في الأسبوعين الأخيرين.

وبلغ عدد السائقين العرب الذي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام الجاري 12 سبعة منهم شباب أعمارهم لم تتجاوز 24 عاما.

كما ظهر، بحسب المعطيات، أن 97 سائقا فلسطينيا من أراضي48 تورطوا في حوادث طرق قاتلة، 32 منهم شباب لم يتجاوزوا 24 عاما.

ولقي 9 من مستقلي الدراجات النارية من فلسطينيي الداخل مصارعهم منذ مطلع العام.