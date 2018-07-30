إصابة خطيرة لامرأة اعتدى عليها قريبها في دبورية بالداخل

رام الله- وطن: أصيبت امرأة تبلغ من العمر (60 عاماً) من قرية دبورية في الداخل، بجروح وصفت بأنها خطيرة في أعقاب جدال نشب مع قريب لها، صباح اليوم الإثنين.

وبحسب شرطة الاحتلال، فإن "الجاني قام بدفع قريبته والاعتداء عليها، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة في منطقة الرأس".

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصابة، وهي تعاني من جروح خطيرة في منطقة الرأس.

وجرى نقل المصابة، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وهي فاقدة للوعي وموصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، واعتقلت شرطة الاحتلال في وقت لاحق المشتبه به بالضلوع في الاعتداء، وهو في الخمسينات من عمره.