بالأسماء.. داخلية غزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

غزة- وطن: أعلنت داخلية غزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر غدًا الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، إن السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والحافلتين السادسة والسابعة من كشف يوم الأربعاء الماضي الموافق 25/7.

ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 7:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرفقون مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.

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