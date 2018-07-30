الاحتلال يغلق مداخل قرية حرملة في بيت لحم ويهدد سكانها

بيت لحم- وطن: اغلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، كافة المداخل المؤدية الى قرية، شرق بيت لحم، ودفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى القرية التي تم اعلانها منطقة عسكرية مغلقة بشكل كامل.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال قامت بالتزامن مع ذلك بدهم وإقتحام وتفتيش عشرات المنازل وتوزيع منشورات صادرة عن قيادة جيش الاحتلال، حملت تهديدا لاهالي القرية من ما اسماه المنشور مغبة استمرار رشق الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه سيارات المستوطنين المارة في الشارع الالتفافي المقام على اراضي القرية.

وجاء في المنشور "ان المخاتير ومسؤولي القرية والوجهاء يتحملون المسؤولية من استمرار اعمال رشق الحجارة".