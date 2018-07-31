لأول مرة .. البالونات الحارقة تصل بئر السبع

وطن: ذكرت صحيفة هآرتس" نقلا عن شرطة الاحتلال، انه سقط في بئر السبع، أمس، بالون مشتعل، وذلك لأول مرة منذ بدء إطلاق البالونات والطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة، باتجاه أراضي الداخل.

وقد عالج خبراء المتفجرات في شرطة الاحتلال البالون الذي سقط في الحي "د" في المدينة.

ووفقاً لشرطة الاحتلال، فقد تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى شارع رينغل بلوم في المدينة وقاموا بإغلاق الشارع بعد ورود تقارير عن بالون مشبوه. وأعيد فتح الشارع بعد معالجة بالبالون.