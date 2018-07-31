إختتام البرنامج التدريبي لتأهيل قيادات الصف الثاني

رام الله- وطن: سلم صلاح هدمي الرئيس التنفيذي لبنك القدس الشهادات للخريجين من موظفي البنك المشاركين في البرنامج التدريبي المتخصص في تأهيل قيادات الصف الثاني (تدريب البدلاء)، والذي نظمه مركز التدريب التابع للبنك بالتعاون مع شركة برواكتيف.

جاءذلك خلال حفل التخرج الذي أقيم في مدينة رام الله موخراً بحضور الرئيس التنفيذي للبنك السيد صلاح هدمي و نائب الرئيس التنفيذي للبنك السيد منتصر الششتري ومديرة مركز التدريب للبنك الأنسة سلام أبو عواد و المدير العام لشركة برواكتيف د.ناريمان ابوعطوان.

إشتمل البرنامج التدريبي الذي عُقد للموظفين البدلاء على محاور عدة "القدرات التدريبية ، التفويض الفعال، المركزية ولا مركزية، إدارة الصراعات وضعوط العمل، الإبداع والإبتكار لحل المشكلات، إدارة الأولويات لتحقيق الكفاءة والفعالية في العمل، الاتصال والتواصل، بناء فريق العمل الناحج"، بحيث وزعت على مدار أربعة أيام متتالية على أيدي خبراء من المدربيين ( د.زياد جويلس ، د.ميشيل طناس ، د.اياد شتية ).

وتعقيباً على هذا قال هدمي " إن أهمية العمل الجاد والمصداقية والتحليل والإبداع من خلال هذه البرامج التدريبية تعمل على خلق قيادات مصرفية مقدامة قادرة على المبادرة والنجاح وبالتالي تحافظ على الإستمرار بالنمو والتطور في نشاطات وعمل البنك في السوق الفلسطيني ومن هنا تتحقق رؤية البنك ورسالته.

من جهتها قالت د.أبوعطوان :"أتمنى أن يكون التدريب ساهم في تحقيق الاهداف المرسومة والمتوخاة للبنك" كما أثنت على الاستراتيجة الناجحة لبنك القدس في التركيز على تطوير الكوادرالبشرية الذي يشكل نهج لتحقيق الجودة والنمو.

وتأتي هذه الدورة ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك وانطلاقا من إيمان بنك القدس في تدريب وتأهيل قيادات الصف الثاني لإكسابهم مزيداً من المهارات الاشرافية والقيادية والمفاهيم السلوكية والمعارف الجديدة والتي تفيدهم في مناصبهم القيادية.