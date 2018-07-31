الاتحاد الأوروبي يدين هدم الاحتلال مركزاً وروضة في جبل البابا

رام الله- وطن: عبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، عن قلقها العميق لقيام السلطات الإسرائيلية في 25 تموز بتفكيك ومصادرة مركز للمرأة كان قد أقيم بدعم من جهات مانحة وروضة أطفال تخدم تجمعاً بدوياً ولاجئين في جبل البابا الواقع في منطقة ج في ضواحي مدينة القدس.

استناداً إلى موقفه المعروف بهذا الشأن فإن الاتحاد الأوروبي يكرر معارضته الشديدة لِسياسة إسرائيل الاستيطانية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق، بما في ذلك الهَدم والمُصادرة والإخلاء والترحيل القسري، حيث تُهدد هذه الإجراءات مجتمعةً حل الدولتين. يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى وقف هدم البيوت والممتلكات الفلسطينية بناء على واجباتها كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني، كما ويدعو السلطات الإسرائيلية إلى وقف سياسة بناء وتوسيع المستوطنات وتخصيص أراضي للاستخدام الإسرائيلي الحصري، وحرمان الفلسطينيين حقهم في التطور.

هذا وتدعوا بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله السلطات الإسرائيلية إلى إعادة بناء مركز المرأة وروضة الأطفال في نفس الموقع.