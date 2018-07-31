بينهم سيدة.. الاحتلال يعتقل 20 مواطناً من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال (20) مواطناً من محافظات الضفة الغربية بينهم سيدة، وذلك فجر اليوم الثلاثاء.

وبيّن نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل السيّدة كفاح حجازي الزير الحسيني من مدينة الخليل، بالإضافة إلى كل من: إبراهيم خليل أبو دية، أحمد الدغامين، محمد عماد خليل وسيف كساب أبو دية من محافظة الخليل.

واعتقل خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، وهم: أحمد محمود نخلة، عبد صمادعة، محمد صمادعة، ساهر دبور وزكي فائق عطا.

فيما اعتقل ثلاثة مواطنين من محافظة قلقيلية، وهم: أدهم سلمي (19 عاماً)، أحمد ريان (16 عاماً)، وكريم حسين (16 عاماً)، وثلاثة أخرين من محافظة جنين، وهم: محمود عادل زايد، لؤي حمدان سمودي وعبد السلام صالح كميل، ومواطنين من محافظة طولكرم، وهما: سامر إبراهيم صادق طعمة (29 عاماً)، رشدي خليل أبو خضرة (70 عاماً).

علاوة على اعتقال كل من حازم العجلوني من كفر عقب شمال القدس، ومحمد تحسين حجاجرة من بيت لحم،