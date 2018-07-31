الناصرة: الاحتلال يحكم على الشاعرة دارين طاطور بالسجن 5 أشهر بسبب "قصيدة"

وطن: فرضت محكمة الاحتلال في الناصرة، اليوم الثلاثاء، السجن الفعلي لمدة 5 أشهر على الشاعرة دارين طاطور من قرية الرينة، والتي قضت أكثر من عامين وثمانية أشهر بين السجن والاعتقال المنزلي بـ"تهمة" كتابة قصيدة ضد جرائم الاحتلال، ونشرها في صفحتها الشخصية على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبعد إدانتها بـ"التحريض"، فقد طالبت النيابة بسجنها لمدة تتراوح بين 15 و26 شهراً.

وحضر جلسة المحكمة عدد من القيادات والكوادر السياسية والاجتماعية للتعبير عن وقوفها إلى جانب الشاعرة طاطور وأسرتها، مؤكدين أن "حضور المحكمة هي طريقتنا لدعم دارين في هذه الأيام الصعبة عندما تناضل من أجل الحرية، ومن خلال هذا الحضور نبعث رسالة واضحة إلى النيابة والقضاة ضد الملاحقات السياسية وضد قمع حرية التعبير والاحتجاج والفن".

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت منزل الشاعرة طاطور في 11 تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2015، واعتقلتها، وقدمت لائحة اتهام ضدها، في 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، شملت بنود "التحريض على العنف ودعم تنظيم إرهابي".

وجاء الاعتقال والملاحقة السياسية بسبب قصيدة كتبتها الشاعرة طاطور بعنوان "قاوم يا شعبي قاوم"، إضافة إلى مشاركتين في "فيسبوك" أبدت فيهما تخوفا من إمكانية أن تكون "الشهيدة المقبلة"، وذلك في أعقاب جريمة إعدام الطفل محمد أبو خضير حرقا.