بنك الإسكان يساهم برعاية حفل تكريم مديرية تربية شمال الخليل لمتفوقي الإنجاز- فوج ندى الاصرار

الخليل- وطن: ساهم بنك الإسكان - فروع فلسطين في رعاية حفل تكريم الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة- الإنجاز-،فوج ندى الإصرار، والذي تقيمه مديرية التربية والتعليم لشمال الخليل، وذلك بهدف تكريم وحث الطلاب على تقديم الافضل والتميز بنجاحات تسمو لتطلعاتهم وتصب بمصلحة الجميع، وحضر التكريم كل من مدير فرع البنك في حلحول وممثل عن وزير التربية و التعليم و التعليم العالي وممثل عن محافظ محافظة الخليل وممثلي الأجهزة الأمنية في المحافظة وإقليم شمال الخليل وبعض رؤساء البلديات والمجالس القروية لشمال الخليل بالإضافة إلى ممثلي بعض المؤسسات وبعض الشركات الخاصة و رجال الاعمال ومديري ومديرات التربية في مدارس شمال الخليل وموظفي المديرية وأهالي الطلبة المكرمين.

وفي التكريم ألقى مدير مديرية تربية شمال الخليل الأستاذ محمد جديع الفروخ كلمته مرحباً بالحضور الكرام ومشيداً بمجهود الطلاب ودعم الأهالي، مؤكداً حاجة الوطن لكفاءات تبني وتعمر، وأشاد بدور بنك الإسكان السباق دائماً في المساهمة بتكريم الأوائل بالثانوية العامة –الإنجاز -منذ تأسيسها.

هذا وقد أكد السيد نسيم مشعل مدير فرع بنك الاسكان في حلحول ممثلاً عن السيد المدير الإقليمي لفروع فلسطين السيد-محمد البرغوثي بأن هذه الرعاية تأتي إيماناً من البنك بأهمية التعليم ورؤيته بضرورة مساندة القطاع التعليمي، مهنئاً الطلبة وأهاليهم على النجاح بالإنجاز متمنياً لهم دوام التوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الاسكان من المساهمين الرئيسيين برعاية الحفل منذ عدة سنوات، وذلك إيماناً من البنك بمبدأ المسؤولية الاجتماعية وتفعيل دوره بدعم العملية التعليمية وتوفير سبل نجاحها، لتحفيز الطلاب على التقدم بالتعليم ليصب في رفعة وخدمة المجتمع.