غداً.. العليا الاسرائيلية تناقش إخلاء الخان الأحمر وهدمه

القدس- وطن: من المقرر ان تنظر محكمة الاحتلال العليا، يوم غد الاربعاء، في الالتماس الذي قدمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان بوقف هدم الخان الاحمر وتهجير سكانه.

وكان قد وقع عدد من اعضاء "الكنيست" الاسرائيلية على رسالة طالبوا فيها "العليا" بعدم التجاوب مع مطالب الفلسطينيين، معتبرين التجاوب استسلام.

واعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان حالة الاستنفار والمبيت حتى اشعار اخر في الخان، عشية جلسة المحكمة، وذلك في وقت توجهت فيه العديد من الوفود التضامنية الى خيمة الاسناد اليوم.

وجاء الاعلان ايضا في اليوم الـ 30 من الصمود في الخان الاحمر.

وكان محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة العليا ا، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.