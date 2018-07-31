الديناصور البافاري يؤكد تمسكه بهدافه ليفاندوفسكي

وطن: أكد مدرب بايرن ميونيخ، نيكو كوفاتش، أن هداف الفريق البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ليس للبيع، وأن النادي متمسك به ولن يستغني عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال كوفاتش إن ليفاندوفسكي يريد الرحيل لكن النادي البافاري لن يتخلى عنه.

وتصدر ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا قائمة هدافي البايرن في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة عقب انضمامه في 2014 وسجل 151 هدفا مع الفريق البافاري منذ انتقاله إليه ومنح 35 تمريرة حاسمة.

وساعد تألق ليفاندوفسكي العملاق البافاري على تعزيز هيمنته المحلية وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني في أربع سنوات لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن اللاعب البولندي، الذي يمتد عقده مع بايرن إلى 2021، يسعى للانتقال لناد جديد.

وقال كوفاتش في حديث لـ"سكاي سبورتس": "لا يوجد جديد بشأن روبرت. الوضع الحالي هو بقاؤه في النادي لأنه مهاجمنا الأول. وبالتأكيد نحن لا نريد أن نفقده، صحيح أنه يفكر في اللعب في مكان آخر. بطبيعة الحال، هناك ما يريده هو وهناك ما نريده نحن".

وأضاف: "نحن بايرن ميونيخ، نمتلك مهاجما كبيرا. روبرت مرتبط بعقد... وسيبقى بالتأكيد لأطول فترة ممكنة".

كما قال مدرب آينتراخت فرانكفورت ومنتخب كرواتيا السابق إنه لا يتوقع أن يؤثر الحديث عن الانتقال لناد آخر على أداء ليفاندوفسكي في الموسم الجديد.

ويبدأ بايرن مشواره في الدوري ضد هوفنهايم في الـ24 من أغسطس القادم.