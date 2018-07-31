وطن: ذكرت شبكة الإعلام الحربي المركزي أن الجيش السوري بسط اليوم الثلاثاء سيطرته على كامل منطقة حوض اليرموك بريف محافظة درعا لينجز بالتالي عملية تحرير جنوب غرب البلاد من المسلحين.

وأوضح الإعلام الحربي المركزي في بيان مقتضب نشره على حسابه في موقع "تويتر": الجيش السوري يبسط سيطرته على كامل منطقة حوض اليرموك بريف درعا الشمالي الغربي بعد إحكام قبضته على قرية القصير الواقعة قرب سد الوحدة السوري الأردني".

وفي بيان آخر نشرته على "فيسبوك" أعلنت الشبكة أن "الجيش العربي السوري يحسم معركة الجنوب بتأمين درعا والقنيطرة مع ريفيهما" بعد المكاسب الميدانية التي أحرزها اليوم لتصبح المنطقة كلها تحت سيطرة القوات الحكومية.

روسيا اليوم