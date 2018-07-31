وفد جديد من حركة حماس برئاسة صالح العاروري يصل مصر لبحث ملف المصالحة

وطن: وصل مساء اليوم الثلاثاء وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة يترأسه نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري.

ويضمّ الوفد إلى جانب العاروري كلًا من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وعزّت الرشق، وحسام بدران.

وسينضم الوفد القيادي إلى وفد قادة حماس خليل الحية وروحي مشتهى اللذين وصلا أمس إلى قادمين من غزة.

ومن المتوقّع أن يعقد الوفد لقاءات مع قيادة المخابرات العامة المصرية مساء اليوم أو غدًا.

وتستضيف القاهرة حوارات المصالحة بين الحركتين، فيما تسلّمت اليوم ردّ حركة فتح على "الورقة المصرية" التي أعدّتها للمصالحة، في حين أعلنت حركة حماس موافقتها عليها قبل نحو أسبوعين.