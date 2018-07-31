نعوم تشومسكي: التدخل الإسرائيلي الوقح في انتخاباتنا أكبر مما كان بوسع روسيا فعله

وطن: انتقد العالم والفيلسوف والناشط السياسي الأمريكي البارز نعوم تشومسكي الحملة الموجهة ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016.

وأشار تشومسكي (89 عاما)، أستاذ علم اللغة والفيلسوف والكاتب والناشط السياسي المعروف بمواقفه اليسارية المنددة بالسياسات الخارجية للإدارة الأمريكية، أثناء مشاركته في برنامج "الديمقراطية الآن!" التلفزيوني التقدمي غير الربحي، إلى أن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات أثارت قلقا مفرطا في وسائل الإعلام، لكن في معظم دول العالم لم تكن هذه القضية سوى مجرد نكتة.

لفت العالم إلى الجهود المبذولة "بشكل واضح ووقح" من قبل إسرائيل من أجل التأثير على سياسات الولايات المتحدة، قائلا: "التدخل الإسرائيلي في الانتخابات الأمريكية أكبر بكثير مما كان بوسع روسيا فعله في هذا المجال".

وذكّر تشومسكي بكلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونغرس في شهر مارس 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية توجه مباشرة ودون إبلاغ الرئيس إلى الكونغرس حيث استُقبل بالتصفيق الحار، وذلك "في محاولة لنسف السياسات الرئاسية".

وقال متسائلا: "هل بعث بوتين دون إبلاغ الرئيس برسالة إلى غرفتي الكونغرس داعيا إياهما إلى تغيير سياسة الولايات المتحدة جذريا؟ وذلك مجرد جزء صغير من هذه التدخلات المفرطة (لإسرائيل)".

يذكر أن نتنياهو أعرب في كلمته هذه عن معارضة تل أبيب الشديدة للاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران ومجموعة "5+1"، مطالبا المشرعين الأمريكيين بالتأثير قدر الإمكان على سياسات بلادهم في هذا المجال.

روسيا اليوم