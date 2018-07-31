الديمقراطية لوطن: قرار الرئيس هو اعدام لدائرة شؤون المغتربين

رام الله - وطن: اصدر الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا بسحب دائرة شؤون المغتربين من عضو اللجنة التنفيذية عن الجبهة الديقراطية تيسير خالد وتسليمها الى القيادي في حركة فتح نبيل شعث.

وقال نائب الامين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم لوطن ان قرار الرئيس يخالف رأي اغلبية اعضاء اللجنة التنفيذية.

واوضح عبد الكريم "كان من المفترض ان تسند الدائرة الى الرئيس عباس كما طالب هو بها، لكننا فوجئنا انها سحبت من تيسير خالد وسلمت الى نبيل شعث"، لافتا الى ان القرار اتخذ من قبل الرئيس عباس وحده.

يذكر ان دائرة شؤون المغتربين هي احدى دوائر منظمة التحرير، التي كان يرأسها طوال السنوات الماضية ممثل الجبهة الديمقراطية في اللجنة التنفيذية.

يذكر ان نبيل شعث ليس عضو لجنة تنفيذية.

وحول تسلم نبيل شعث للدائرة علما انه ليس عضو لجنة تنفيذية ، قال قيس عبد الكريم "هذا سؤال مهم يجب ان يوجه الى من اتخذ القرار" .

ووصف عبد الكريم القرار بـحكم " الاعدام على الدائرة" مضيفا "هناك اصرار على تهميش دوائر ومؤسسات منظمة التحرير وتقزيمها ومحاولة اخضاعها للهيمنة والسيطرة لطرف واحد حتى لو ادى ذلك لوفاتها سريرا".

واكد قيس عبد الكريم ان هذا القرار هو امتداد لما كان يجري قبل انعقاد المجلس الوطني.

ودافع عبد الكريم عن قرار مشاركة الجبهة الديمقراطية في المجلس الوطني قائلاً نعتقد ان مشاركتنا كانت موقف صحيح خاصة اننا بذلنا وحققنا نتائج في تصويب القرارت التي اتخذها المجلس وحافظنا على تماسك المؤسسة، ولم نكن بانتظار اي مكافاة من اي طرف على هذا الموقف".

واضاف "كنا نعتقد ان الحديث عن مبدأ الشراكة بين الكل الوطني والقيادة الجماعية كان سيجد تعبيراته في عمل المؤسسة بعد انتهاء عمل المجلس، للاسف هذا المبدأ وقع مرة اخرى ضحية للغرائز والتفرد والهيمنة والسيطرة من قبل طرف واحد."