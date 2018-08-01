اعتقال الصحفي محمد منى من نابلس ومواجهات في مناطق بالضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، صحفيا من مدينة نابلس كما شنت حملات دهم واعتقال في انحاء متفرقة من الضفة.

وافادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الصحفي محمد انور منى من حي زواتا غربي المدينة بعد مداهمة منزله. وكان منى والذي يعمل مديرًا لاذاعة "هوا نابلس" المحلية ومراسل وكالة انباء "قدس برس" قد امضى فترات عديدة في الاسر غالبيتها في الاعتقال الاداري.

وداهمت قوة احتلالية بلدة بيت ايبا شمال غرب نابلس واعتقلت الشاب أنور طالب صنع الله. وشهدت بلدات عصيرة القبلية وسبسطية وسالم قضاء نابلس اقتحامات من قبل دوريات الاحتلال واندلاع مواجهات فيها.

كما اعتقلت الشاب محمد محمود كنعان، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في قرية حزما في القدس المحتلة .

وفي رام الله اعتقل جنود الاحتلال الشاب أدهم صبحي الريماوي، خلال اقتحامها المتواصل لقرية بيت ريما شمال غرب رام الله .

حيث اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة فجر الأربعاء، قرية بيت ريما، تخللها اندلاع مواجهات واعتقال الشاب الريماوي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب انس صالح العوادي، بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه في بلدة اذنا غربي الخليل. كما وزعت منشورات تحذيرية خلال اقتحامها لمدينة يطا في الخليل.

واقتحمت قوة للاحتلال منطقة شارع المدارس في مدينة قلقيلية، وقرية العساكرة ببيت لحم، وداهمت منزل سامي عساكرة، وعاثت فيه فساداً وتخريباً، قبل ان تسلم نجله صلاح بلاغا لمراجعة مخابراتها .