المستوطنون يقطعون أكثر من 2000 شجرة في الضفة خلال شهرين

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن سكان قرية المغير الفلسطينية، في وسط الضفة الغربية، استيقظوا صباح يوم الاثنين، ليكتشفوا أنهم "حظوا" بزيارة خلال الليل: فإلى جانب السيارات التي تم ثقب إطاراتها، تم كتابة شعارات باللغة العبرية على جدران منازل القرية. وعلى بعد كيلومترين من هناك، تم قطع حوالي 25 شجرة مملوكة للقرويين. وكما حدث في عشرات الحوادث المماثلة في الأشهر الأخيرة، وصلت الشرطة وفتحت تحقيقاً ولكنها لم تعتقل المشتبه بهم.

وأضافت الصحيفة: في الأشهر الأخيرة، أصبحت هجمات الإسرائيلية على القرى الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية مسالة روتينية. وفي كل أسبوع تقريبا يستيقظ الفلسطينيون في قرى مختلفة على تخريب ممتلكاتهم وشعارات تحريض وتهديد كتبت باللغة العبرية. واعتقلت الشرطة حوالي 10 أشخاص - بعضهم تم استجوابهم حول هجمات معينة، ومعظمهم فيما يتعلق بالتورط في جرائم الكراهية بشكل عام - ولكن تم إطلاق سراح جميعهم. واستمرت التحقيقات، لكنها لم تحقق نتائج حتى الآن.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها منظمة "بتسيلم" من المزارعين الفلسطينيين الذين وقعوا ضحايا لجرائم الكراهية من قبل المستوطنين، فقد تم تخريب 2000 شجرة على الأقل – كروم عنب وأشجار فاكهة وأشجار زيتون - من قبل مستوطنين. وتزامن قطع الأشجار في بعض الأحيان مع إحراق حزم القش، وكذلك حرق حقل شعير، وثقب الإطارات وكتابة الشعارات العبرية.