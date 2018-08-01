"أطباء بلا حدود": رصاص الاحتلال يحوّل عظام فلسطينيين في غزة إلى رماد

غزة- وطن: قالت منظمة أطباء بلا حدود إن طواقمها العاملة في قطاع غزة استقبلت مصابين فلسطينيين، حوّل رصاص جيش الاحتلال عظامهم إلى رماد خلال مشاركتهم في مسيرة العودة.

جاء ذلك في حلقة نقاش بعنوان "حيث تتحوّل العظام إلى غبار" في ملتقى عن الوضع الإنساني والطبي في غزة، عقدته المنظمة في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، بعد مرور أربعة أشهر على انطلاق مسيرة العودة.

وقالت المديرة التنفيذية لمكتب أطباء بلا حدود الإقليمي في لبنان جيهان بسيسو إن عدد الجرحى الذين عالجتهم المنظمة خلال شهرين بعد انطلاق مسيرة العودة، أكثر بكثير من الجرحى الذين عالجتهم خلال الحرب على غزة عام 2014، إذ بلغ العدد حوالي 1700 جريح.

وأضافت أن عيادات المنظمة استقبلت عددا هائلا من المصابين، و"شهدت طواقمها حالات تحولت فيها العظام حرفيا إلى غبار، وعلى الرغم من أن العمليات الجراحية تحقق استقرارا لحالات المصابين، فإن معظمهم بحاجة إلى عمليات إضافية وفتراتٍ طويلة من إعادة التأهيل".

وأوضحت أن عددا من المصابين الذين تهتم بهم المنظمة في فلسطين "أطفال دون عمر 18 سنة، يعانون من صدمات بسبب مداهمات جيش الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات واعتقالات ليلية، وبشكل عام صعوبة الحياة تحت الاحتلال".

وشددت على أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاما جعل من غزة (أكثر من مليوني نسمة) أكبر سجن مفتوح على وجه الأرض، وأوضحت أن المستشفيات تعاني من انقطاع دائم للكهرباء ونقص في مياه الشرب والمواد الطبية الأساسية.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد أكثر من 155 فلسطينيا في غزة، وأصيب ما يزيد على 15 ألفا آخرين منذ بداية مسيرة العودة في مارس/آذار الماضي.