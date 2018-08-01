محكمة الاحتلال تنظر اليوم في طلب الشرطة تمديد اعتقال شيخ العراقيب

وطن: تنظر محكمة الاحتلال في طلب الشرطة تمديد اعتقال شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، صياح الطوري، اليوم الأربعاء، بعدما اعتقلته أمس بزعم "غزو أراض تابعة للدولة".

وتجمهر العشرات من العراقيب والنقب أمام المحكمة، منذ ساعات صباح اليوم، لدعم ومؤازرة شيخ العراقيب وأسرته.

يشار الى ان سلطات الاحتلال هدمت قرية العراقيب للمرة الـ131 على التوالي، غير آبهة بتشريد الأطفال والنساء والمسنين وتركهم في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس شديدة الحرارة.

(عرب48)