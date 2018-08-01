مليار مستخدم لـ "غوغل درايف"

وطن: توشك خدمة "غوغل درايف" على تجاوز حاجز المليار مستخدم. وتوقعت "غوغل" أن يتحقق الرقم في غضون أيام.

وتعتبر خدمة "غوغل درايف" -وفق حسابها على تويتر-ثامن خدمة من "غوغل" تتجاوز حاجز المليار مستخدم بعد جيميل، وكروم، وخرائط غوغل، وأندرويد.

وتتيح خدمة غوغل درايف للمستخدم تخزين ملفاته وتحريرها سحابيا (على الإنترنت)، وبمساحة مجانية من غوغل تصل إلى 15 غيغابايب.

ويمكنك الوصول لما قمت بتخزينه في أي وقت ومن أي جهاز متصل بالإنترنت: حاسوب، خلوي، أو جهاز لوحي.

ويمكنك مشاركة الملفات المختلفة، وتحديد صلاحيات المستخدمين الآخرين في التحكم بها.