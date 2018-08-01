6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: دخل ستة أسرى من الضفة والقدس، اليوم، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم وفق إذاعتنا:

من جنين/ الأسير محمد سعيد عبد الله بشارات (33 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير سامي محمود ذيب صبح (44 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن 28 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير رائد عبد الغني سليمان كنعان من نابلس المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 11 عامًا في السجون.

والأسير نافذ أحمد حامد بشارات (37 عامًا) من طوباس المحكوم بالسجن 16 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في السجون.

والأسير حمدي حسنين حمدي رمانة (26 عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن ثمانية أعوام ومعتقل منذ عام 2013، وأمضى خمسة أعوام في السجون.

والأسير نعيم أيوب أبو سارة من القدس المحكوم بالسجن ستة أعوام ونصف ومعتقل منذ عام 2015، وأمضى ثلاثة أعوام داخل سجون الاحتلال.