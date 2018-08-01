بريطانيا تتسلم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن

وطن: تتسلم بريطانيا رسميا، اليوم الأربعاء، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر آب الجاري، خلفا للسويد.

وستعقد الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس اليوم، مؤتمرا صحفيا تطلع خلاله الصحافة على برنامج المجلس لهذا الشهر، بعد أن يكون المجلس قد أقر برنامج العمل في جلسة صباحية أيضا.

ويتكون المجلس من 15 دولة عضوا، لكل منها صوت واحد، منها خمس دائمون، وتتمتع بحق النقض "الفيتو"، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشر دول أعضاء غير دائمين، تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي: هولندا وبوليفيا وأثيوبيا وكازاخستان والكويت وساحل العاج وغينيا الاستوائية والبيرو وبولندا والسويد.

ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسة الستة التي تشمل أيضا: الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.